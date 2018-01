Iminência de guerra sustenta disparada do dólar, diz Sobeet A iminência da guerra no Iraque é a principal causa da disparada do dólar, que chegou a subir 2,97% hoje, para R$ 3,635. No entanto, a falta de liquidez no mercado e o cenário externo conturbado, com escassez de investimentos e recursos para financiamentos, também pressionam a moeda. Mas segundo o economista Antonio Corrêa de Lacerda, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e Globalização (Sobeet), a melhora das contas externas brasileiras, com aumento das exportações e entrada regular de Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE), deve aumentar a liquidez de dólar e trazer a moeda norte-americana de volta ao intervalo de R$ 3,20 a R$ 3,30. "A liquidez depende de entradas de captações e também de linhas de crédito internacionais, que começam a voltar. Depende ainda do IDE, que voltou a ficar absolutamente dentro do normal", disse. Até 20 deste mês, segundo ele, entraram US$ 532 milhões de IDE.