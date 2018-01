Imóveis: atrativos para a valorização A Vila Nova Conceição, na zona sul, lidera o ranking de valorização imobliliária da cidade de São Paulo. Ter um imóvel hoje no bairro significa possuir um bem valioso. Querer ter um novo exige fôlego e bom saldo bancário para aproveitar as poucas ofertas. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), nos últimos 2 anos surgiram apenas 6 novos empreendimentos na região, totalizando 296 unidades. Para quem quer comprar ou vender um imóvel na região, vale calcular a média de preços do metro quadrado de área útil, avaliada pela Embraesp. Um apartamento de quatro dormitórios, por exemplo, tem o metro quadrado estipulado em R$ 2.056,06; já no caso do apartamento de três dormitórios, o valor do metro quadrado é de R$ 1.317, 40. Para chegar a esses valores, a Embraesp calcula os preços dos imóveis em lançamento. Os apartamentos de um e dois quartos não tiveram, nos últimos dois anos, números suficientes de lançamentos para que se pudesse calcular uma média. No entanto, os estudos já existentes indicam que o preço do metro quadrado de área útil de apartamentos de um dormitório para referência é de R$ 1.509,01, e de R$ 1.243,96 para o de dois quartos. Os atrativos da Vila Nova Conceição Na opinião de especialistas no mercado imobiliário, há vários atrativos no bairro. "A Vila Nova Conceição é limitada em número de terrenos e a lei da oferta e da procura faz os preços subirem", comenta o diretor de Marketing da Abyara, Rogério Santos. "Mas vale destacar que a proximidade com o Parque do Ibirapuera e a infra-estrutura que o bairro oferece também valorizam muito a Vila Nova Conceição", explica. O diretor do Conselho Consultivo do Sindicato da Habitação (Secovi), Sérgio Ferrador, enfatiza: "a escassez de terrenos e uma ótima infra-estrutura resultam na liderança no ranking dos bairros mais valorizados da capital paulista". O diretor da Construtora Gafisa, Odair Garcia Senra, também aponta a falta de áreas para construção na Vila Nova Conceição como um dos principais itens de valorização, mas destaca que em São Paulo a liderança no ranking não é eterna. "Os Jardins sempre foram valorizados, mas hoje outros bairros estão emergindo para ocupar a liderança", comenta Garcia Senra.