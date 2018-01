Imóveis: boas ofertas na Grande São Paulo Os imóveis dos bairros da zona Sul de São Paulo, como Morumbi e Campo Limpo, são os destaques entre os lançamentos do primeiro semestre deste ano. Regiões como os municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo aparecem como localidades que tiveram um bom número de empreendimentos residenciais aprovados. Tatuapé e Itaquera, bairros na zona Leste, ressurgem como boas opções de dois dormitórios. Do total dos 13.785 unidades lançadas no primeiro semestre de 2001, a grande oferta é de apartamentos com dois quartos. Ao todo são 6.315 unidades em fase de construção. Em segundo lugar vêm as opções de três dormitórios com 4.597, o de quatro dormitórios, com 1.560; e as unidades de um dormitório, 1.313. De acordo com pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), a média dos preços dos imóveis na região metropolitana de São Paulo sofreram pequenas variações do ano passado para este, podendo dizer que ainda estão estáveis. Os imóveis de um dormitório têm média de valor estimada em R$ 95.267,33. Os imóveis de dois dormitórios têm valor médio de R$ 62.721,29. Os de três dormitórios têm valor médio de 131.782,29 e o valor médio dos imóveis de quatro dormitórios é R$ 455.577,39. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi-SP), Romeu Chap Chap, a performance cautelosa do mercado no próximo semestre está relacionada à movimentação no segmento da classe média. Ele avalia que os lançamentos, as vendas de imóveis de alto padrão e os produtos voltados a investidores, tais como hotéis e flats, andam muito bem. De acordo com Chap Chap, as incertezas do mercado financeiro e as baixas rentabilidades das aplicações fazem com que os investidores busquem a segurança do concreto.