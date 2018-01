Imóveis: boas opções no Centro de São Paulo O mercado imobiliário da região central de São Paulo oferece diferentes opções, desde empreendimentos lançados recentemente até prédios antigos. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), nos últimos dois anos, foram lançadas 2.922 unidades residenciais no Centro. A maior parte delas nas imediações de Santa Cecília, Campos Elíseos, Avenida Angélica e Rua da Consolação. No caso dos edifícios novos, a maioria dos lançamentos é de unidades com um dormitório. Apartamentos com dois, três e quatro quartos são mais raros. A média de preços do metro quadrado de área útil desses imóveis é de R$ 2.133,41. Imóveis antigos Segundo o diretor da Embraesp, Luiz Paulo Pompéia, os imóveis antigos apresentam boa manutenção das estruturas e representam uma opção interessante para quem procura um apartamento amplo por um preço bem em conta. Na Bela Vista, por exemplo, é possível encontrar unidades de dois dormitórios, com cerca de 100 metros quadrados de área útil, por preços entre R$ 55 mil e R$ 60 mil. O que pode atrapalhar é o fato de esses imóveis quase sempre não terem garagem, pois, na época em que foram construídos, o automóvel não fazia parte das necessidades da população. A vantagem é que a região conta com vários meios de transporte para quase todos os bairros da cidade. Projeto de recuperação O Centro de São Paulo é totalmente atendido pela rede de água e esgoto, tem a maior rede de cabeamento óptico da cidade e é servido por todos os meios de transporte. A recuperação da região é um desejo de todos que moram e trabalham nela. "E isso não é algo impossível. Temos exemplos como o da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que chegou a um estado de degradação total e hoje tem um dos centros mais bonitos do mundo", lembra Pompéia, da Embraesp. O presidente da Associação Viva o Centro, entidade composta por empresários da região, Marco Antônio Ramos de Almeida, está confiante na nova administração municipal. "A nova gestão demonstra uma seriedade muito grande e isso me dá esperança de que o Centro terá uma atenção especial", diz. Ele chama a atenção para algumas das inúmeras atrações da região como o chope do recém-reinaugurado Bar Brahma, na famosa esquina das avenidas São João com Ipiranga; os restaurantes do Largo do Arouche, onde também estão instaladas as primeiras bancas de flores nas ruas da cidade; os bares Café Ballon e Sapori de Rose, perto do Hotel Hilton e do Terraço Itália e o Pátio do Colégio, berço da cidade e endereço da residência da famosa Marquesa dos Santos.