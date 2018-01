Imóveis: combate a incêndio ganha importância De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Proteção a Incêndio (ABPI), Aleksander Drievs, há pouco tempo o setor de construção civil começou a se preocupar com segurança, principalmente no que se refere ao combate a incêndios. "Na verdade, temos um problema cultural. Muitas vezes se abre mão de bons materiais, e das normas mínimas de segurança, apenas para reduzir os custos da obra", diz. Segundo Drievs, o preço que se paga para ter uma casa segura, livre de incêndios, é muito baixo. "No máximo chega a 2% do custo total da construção", comenta. Números da Cipa mostram que para cada real investido na prevenção, são economizados seis reais com despesas de saúde, transporte, funeral, advogados, causas trabalhistas, indenizações e outros. Para o consultor em segurança Júlio Costa de Souza, na maior parte das vezes, o morador é o responsável por colocar em risco a segurança da casa, tanto na fase de construção quanto depois da obra executada. "Um aspecto normalmente não muito levado a sério é a instalação elétrica, que deve ser feita apenas por proffisionais capacitados, com a distribuição correta das correntes e os materiais adequados." Segundo Souza, muitos construtores confundem o termo material adequado com produtos de boas marcas, o que não é verdade. "A especificação técnica é tão importante quanto a marca, e mais importante que tudo isso é a instalação e o projeto, que devem ser feitos seguindo normas rígidas e criteriosas." Para o vice-presidente da ABPI, a maior causa de incêndios na fase da construção se dá pela displicência dos trabalhadores. Drievs lembrou um recente incêndio que atingiu o viaduto Antártica, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, por descuido de alguns profissionais, um canteiro de obras pegou fogo e colocou em risco não só a vida dos trabalhadores mas também a de todas as pessoas em volta do local.