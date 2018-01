Imóveis: cuidado com a documentação O investimento em imóvel exige muito conhecimento do mercado e especial cuidado com a documentação. Irregularidades nos documentos podem significar uma perda de 100% do capital investido. Mesmo quem toma todos os cuidados com documentação pode ter problemas. Por isso, o mais seguro é contratar um advogado especializado. O link abaixo traz a listagem completa de documentos necessários, do imóvel e de seus vendedores. A certidão de propriedade do imóvel (matrícula), expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, a certidão negativa de tributos municipais e documentos que atestem a idoneidade de seus vendedores são fundamentais. Se o vendedor é pessoa jurídica, é preciso pedir também certidão negativa de débitos do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) e da Receita Federal, e certidão dos distribuidores de falência e concordata. E, em caso de apartamento, deve-se exigir a declaração firmada pelo síndico de que a unidade não tem débitos com o condomínio, com a firma reconhecida e acompanhada da ata da assembléia que elegeu o síndico. Veja nos links abaixo mais informações sobre investimentos em imóveis e cuidados com documentação.