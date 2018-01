Imóveis da CDHU já podem ser transferidos antes da quitação Mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) que ainda não quitaram seu imóvel já podem transferi-lo a terceiros desde que a empresa aprove a transação. Antes, o mutuário somente poderia negociar o imóvel após o término do financiamento, estipulado em 300 meses. Segundo o secretário estadual da Habitação, Márcio Bueno, que elaborou o decreto, o objetivo é regularizar contratos que estejam irregulares e não incentivar o comércio de imóveis da CDHU. Bueno informou que o comprador não terá os mesmos benefícios que o titular original. O decreto nº 51.241 estabelece as condições para que o mutuário possa transferir o bem durante a vigência do contrato. Em primeiro lugar, é necessário que tenha decorrido pelo menos dois anos do início do financiamento. Além disso, todas as prestações do imóvel devem estar quitadas, bem como as despesas de condomínio, se existirem. Outra exigência é que o comprador seja pessoa física e cumpra os requisitos estabelecidos pela CDHU, ou seja, ter família constituída, morar ou trabalhar no município há pelo menos três anos e estar dentro da faixa de renda familiar estipulada pela companhia. Para que a transação seja efetivada, o interessado deverá avisar a CDHU que autorizará a transação após verificar a situação do mutuário. A empresa adverte, no entanto, que quem decidir repassar o imóvel a um terceiro não poderá adquirir outra unidade financiada pela CDHU. Por outro lado, como o bem só poderá ser transferido uma vez, o comprador também deve estar ciente que somente poderá vendê-lo após a quitação do financiamento. O decreto estabelece também que o comprador não pode ter outro imóvel ou contrato de financiamento imobiliário no País, nem ter sido beneficiado por qualquer programa da CDHU. A íntegra do texto foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 4 de novembro. Também pode ser consultado no site do governo do Estado.