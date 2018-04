Imóveis: desvantagens da aplicação Se a imagem de segurança é a única vantagem apontada pelos analistas, o mesmo não acontece em relação aos pontos negativos. Segundo eles, o investimento em imóveis pode resultar em perdas, seja pelos custos que oferece ou pelo risco de inadimplência do inquilino. Também é preciso ter cuidado com os aspectos legais da compra de um imóvel. Em relação aos custos, o consultor de Finanças, Mauro Halfeld, calcula que o proprietário de um imóvel deve considerar uma perda de 2% ao ano sobre o valor do bem. Trata-se de um valor a ser gasto com manutenção mais a depreciação do bem. A diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen, lembra que essa porcentagem pode ser ainda maior, caso o imóvel esteja vago. "No caso dos apartamentos, o gasto com condomínio é expressivo e, se o imóvel estiver vazio, quem paga essa despesa é o proprietário. Nessa situação, também deve ser considerado o gasto com IPTU ", destaca. Ela também cita os custos com a operação de compra e venda de um bem, a chamada transmissão imobiliária. Trata-se de um imposto que incide sobre o valor do imóvel e deve ser pago no ato da transferência da escritura. A porcentagem é de 2% sobre o valor do imóvel. A falta de liquidez do investimento é outro fator negativo da aplicação. As perdas podem ser expressivas se o investidor precisar desfazer-se do bem com urgência. "Comprar um imóvel pode ser fácil, mas vendê-lo com certeza será mais difícil", afirma Márcia Dessen. A inadimplência do inquilino também, já que o ganho com essa aplicação depende, basicamente, da locação do imóvel. Veja nos links abaixo mais informações sobre o investimento.