Imóveis: estilos na medida para solteiros As opções no mercado para o público que deseja um espaço pequeno e aconchegante são boas. Apesar de a maioria dos lançamentos privilegiar famílias - com dois, três e quatro dormitórios -, os solteiros têm à disposição imóveis de um dormitório, sejam em flats ou em edifícios com infra-estrura de serviços e comodidades. No período de abril de 1999 a abril deste ano, segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), foram lançados 47 empreendimentos de um dormitório ou sala e quarto. Boa parte concentra-se na região das zonas sul, oeste e sudeste. Nas zonas leste e norte são poucos os novos projetos. A Lopes, por exemplo, está comercializando flats na Avenida Paulista. "Desde a década de 70 nós não tínhamos um lançamento na Paulista", comenta. De incorporação da Inpar, o Cesar Business tem, entre outras opções, apartamentos de um dormitório, com 26,5 metros quadrados de área útil, a preço médio de R$ 139 mil. A falta de imóveis de um dormitório tem estimulado as vendas de muitos apartamentos com dois quartos para jovens solteiros. Exemplo disso são os apartamentos do edifício Loire, na Rua Itaqueri, de incorporação da Tibério. As unidades estão sendo vendidas por valores a partir de R$ 67.950,00. A empresa Sucar tem ofertas no Itaim-Bibi. Assinado pelas incorporadoras EAS e GHG, o Advance Home Itaim tem apartamentos de um dormitório, com 40 metros quadrados de área útil, com preços a partir de R$ 85 mil. Não é um flat, mas o edifício oferece serviços completos e também espaço para ginástica e lazer. Mais informações: Lopes (0--11) 3067-0000 Tibério (0--11) 291-7499 Sucar (0--11) 3061-9221.