Imóveis: Fraga critica TR O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, avalia que a Taxa Referencial não é um bom indexador para os contratos do setor imobiliário. A entrevista foi dada ao programa Espaço Aberto, da Globo News. Ele lembra que a TR encarece os empréstimos imobiliários. Como a taxa está atrelada aos juros, qualquer movimento mais forte de alta neste segmento afeta profundamente a vida de quem tem empréstimos imobiliários, encarecendo as mensalidades e aumentando o saldo devedor. Os salários não acompanham a variação da TR, o que gera um descasamento no orçamento doméstico, entre o que se recebe e o que se deve aos bancos. Fraga disse que o governo estuda medidas para resolver este problema, mas que ainda não há uma solução definida para a questão.