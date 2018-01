Imóveis: Guarujá deve atrair investidores Os profissionais do mercado imobiliário do Guarujá, no litoral paulista, estão comemorando a retomada dos negócios. Atualmente a região está em processo de amplo de resgate de sua imagem, desgastada em meados dos anos 90 em razão de vazamento de esgoto nas praias e falta de segurança. Uma ação conjunta entre governo do Estado e prefeitura está devolvendo ao Guarujá o glamour de uma das praias mais badaladas de São Paulo. O número de policiais e guardas metropolitanos na cidade foi ampliado e o esgoto da região foi tratado. "Com essa melhoria, a procura por imóveis na região aumentou significativamente, cerca de 50% a mais em relação ao verão do ano passado", disse Donaldson Salles Marcondes, diretor da Salles Consultoria de Imóveis. "Estamos com alguns lançamentos e certamente ocorrerão outros no decorrer de 2001", contou. Das ofertas da Salles, Marcondes destaca um dois quartos, com 80 metros quadrados de área útil, que pode ser comprado por R$ 110 mil. "Em razão de o mercado ter sofrido com nossos problemas internos, mais as crises econômicas externas, os preços caíram quase pela metade", comenta o corretor da Aliança Imóves Alexandre Braga. Segundo ele, antes os imóveis que eram cotados em dólar, hoje têm preço estabelecido em real. "Temos um alto padrão, com quatro suítes, com 550 metros quadrados, por R$ 900 mil", diz. "O interessante para o comprador é que, além dos lançamentos, ainda temos bons estoques das construtoras que não foram vendidos nos anos anteriores", avisa Caio Borges, diretor da Iguatemar Imóveis. "As pessoas têm de aproveitar agora, pois os preços estão baixos", garante. Sua imobiliária está vendendo um imóvel com três suítes, com 190 metros quadrados, por R$ 240 mil. O corretor Albertos Castrucci, da Rocha Imóveis, diz que as vendas de terrenos para as construtoras também têm aumentado. "Muitos revelam o desejo de construir flats no Guarujá", diz. Ele analisa que a busca por empreendimentos menores também tem sido bem interessante. "Estamos com um lançamento de dois dormitórios, com 160 metros quadrados de área útil, por R$ 255 mil, que está sendo um sucesso de vendas", comemora. "As praias limpas, a construção de um aquário de primeiro mundo e a segurança nas ruas resultaram em um aquecimento excelente no nosso mercado", ressalta o sócio-proprietário da Portal Paulista Imóveis Alfredo Ramos da Silva. "Em breve, os preços subirão, este é o momento para investimentos". diz. Como exemplo de imóveis mais em conta, Silva destaca um dois dormitórios, com 80 metros quadrados de área útil, que sua empresa está vendendo por R$ 85 mil. Mais informações - Iguatemar (0--13) 3351-9520; Aliança (0--13) 3355-4649;Portal Paulista (0--13) 3351-9212; Salles (0--13) 3355-7113; Rocha (0--13) 3355-5048.