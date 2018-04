Imóveis: investidor busca segurança Apesar do fechamento do acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que trouxe um bom alívio para os mercados, o momento ainda é de cautela para quem vai decidir sobre a melhor alternativa de aplicação. Entre as opções, os imóveis costumam ser muito procurados em momentos de instabilidade. Porém, segundo analistas, quem faz essa escolha deve ter clara a idéia de que está trocando a possibilidade de um rendimento maior pela imagem de segurança oferecida pela aplicação. "A compra de um imóvel como investimento é muito mais uma decisão emocional do que financeira. Isso porque trata-se de um bem concreto, que não oferece risco de confisco. Considerando-se apenas o retorno financeiro, não seria uma boa escolha, já que o rendimento líquido costuma ficar abaixo do resultado de outras aplicações que têm perfil conservador", afirma a diretora técnica do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros (IBCPF), Márcia Dessen. O consultor de Finanças, Mauro Halfeld, lembra que mesmo sob esse aspecto - o risco do confisco -, os imóveis não são um "porto seguro". Segundo ele, no Brasil, não há histórico sobre decisões oficiais nesse sentido, mas, de qualquer forma, quando acontece em relação às aplicações financeiras, os imóveis também são afetados. "Para o mercado imobiliário, em situações de bloqueio de grande parte dos recursos dos investidores, a conseqüência mais provável é uma diminuição da demanda pelos bens", afirma. Apesar dessas considerações, Halfeld avalia que os imóveis são vistos pelo investidor como um ativo seguro. Porém, do lado da rentabilidade, os cálculos feitos pelo consultor mostram que a constatação do baixo ganho não é apenas uma opinião, mas sim um fato. O consultor citou um imóvel residencial em Curitiba e considerou o período entre o início de 1968 e 5 de agosto de 2002. Sem levar em conta despesas com impostos e condomínio, a valorização do bem foi de 3% mais a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Considerando-se que o imóvel estivesse alugado e com apenas um mês por ano sem locatário, o ganho seria de 7% mais a variação do IPC. "Neste rendimento, já está descontado 2% ao ano sobre o valor do bem, que seriam usados com manutenção e a depreciação do imóvel", informa Halfeld. Nesse cálculo, segundo ele, não foi considerado o Imposto de Renda (IR) que incide sobre a renda com aluguéis. Halfeld comparou esse rendimento com o ganho obtido na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a poupança. "No mesmo período, com ações, o investidor teria ganho a variação do IPC mais 11%, também sem levar em conta o IR. No caso da poupança, o rendimento seria de 4% mais a variação do índice", destaca o consultor. Para Márcia Dessen, esse baixo rendimento não deixa de ser uma perda para o investidor, já que ele poderia ganhar mais em um fundo referenciado DI (pós-fixado). "Na média das locações, o retorno líquido para o proprietário de um imóvel é de 0,5% do valor investido. Em um fundo DI, o investidor terá com certeza um rendimento acima disso", avalia. Além do baixo rendimento, os analistas destacam outros pontos negativos da aplicação, como os custos com manutenção, a baixa liquidez e o risco de inadimplência do inquilino. Veja no link abaixo mais detalhes sobre esses problemas.