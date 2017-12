Imóveis: IPTU com dupla progressividade O paulistano proprietário de um terreno não edificado ou de uma propriedade desocupada poderá estar sujeito a partir do próximo ano a duas modalidades de alíquotas progressivas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A primeira progressividade está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada pela prefeita Marta Suplicy (PT) à Câmara Municipal. A proposta do ´IPTU progressivo pelo valor´ prevê alíquotas diferentes em relação ao uso do imóvel - terreno, residencial, comercial ou industrial - e em função do valor venal - quanto maior o valor de mercado, maior a alíquota. O projeto aprovado em primeira discussão está sendo analisado pelos vereadores para sua votação final. A segunda progressividade consta do Estatuto da Cidade, aprovado na segunda-feira pelo Congresso e que aguarda sanção do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Estatuto autoriza - mas não obriga - os municípios a regulamentar por intermédio de seus Planos Diretores a cobrança da alíquota progressiva de IPTU dos imóveis que não estejam atendendo a sua função social, ou seja, imóveis não edificados ou desocupados. O ´IPTU progressivo no tempo´ terá o aumento da alíquota - com o valor a ser definido pela municipalidade - pelo prazo máximo de cinco anos consecutivos. Após o período, o Poder Público poderá desapropriar o imóvel se o proprietário não tiver cumprido a função social (parcelamento, edificação ou utilização). O pagamento será em títulos da dívida pública, no mesmo valor de mercado do imóvel, que poderão ser resgatados no prazo de até dez anos. Progressivo no tempo A aprovação do Estatuto da Cidade na segunda-feira à noite no Senado, após 12 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, surpreendeu as entidades de classe representativas do setor civil. Diretores do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon) ainda estão estudando o texto final do Estatuto antes de tomar alguma posição.