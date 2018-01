Imóveis: leilões trazem oportunidade Os leilões de imóveis começam a esquentar no dia 16, quando serão vendidos 8 imóveis do BMD e do Bemge, na Avenida Indianópolis, 2.875. Embora sejam poucos lotes, bons arremates podem ser feitos. No dia 20, às 11h, no Club Homs (Avenida Paulista, 735) serão leiloados 180 imóveis do antigo Bamerindus. Vale a pena conferir os lotes de 13 Estados a preços mínimos que vão de menos de R$ 5 mil, para pequenos terrenos, até acima de R$ 3 milhões, por imóveis luxuosos ou comerciais. Nesse valor iniciam-se os lances para a aquisição, por exemplo, dos 17 andares de um prédio na Rua da Assembléia, no centro do Rio. A Freitas Leilões conduz, no dia 25, às 14h, também no Club Homs, a venda de 112 imóveis do ABN Amro Bank. O leilão também deve atrair empresários e investidores com lotes de grande porte, como uma ex-concessionária de veículos em Vargem Grande (MT), com 20 mil m² de área, à venda pelo mínimo de R$ 4,6 milhões. A última chance do mês, mas talvez a melhor para adquirir imóveis em São Paulo, é o leilão do Banco do Brasil, com 105 lotes, sendo 60 no Estado. Segundo o diretor da Turn Key Leilões, João de Souza Simão, as condições de pagamento são excelentes, com 15% de entrada e o restante em 120 meses, com 12% de juros ao ano mais IGP-M, sem comprovação de renda. O leilão será realizado no Club Homs, às 10h do dia 26. Informações: Carvalho:(0--11)5584-0044; Zukerman: (0--11)3272-9300; Freitas: (0--11)3105-0297; Turn Key: (0--11)6915-0406.