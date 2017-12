Imóveis mais baratos em leilão beneficente Vender imóveis com preços até 40% inferiores à avaliação de mercado e, ao mesmo tempo, ajudar uma entidade assistencial, é a proposta do pregão que ocorrerá hoje, às 9h30, na Avenida Lineu de Paula Machado, 1.088. O pregão vai reunir 40 imóveis, a maioria recebida como doação pela União Nacional Israelense do Bem Estar Social (Unibes) e alguns pertencentes a particulares, que destinarão parte do valor arrecadado à entidade. Segundo o leiloeiro oficial Arcangelo Francavilla, responsável pela organização do evento, os preços mínimos para a venda dos bens receberão descontos a partir de 25% sobre a avaliação realizada por especialistas do mercado imobiliário. Para facilitar a venda, os pagamentos poderão ser feitos em seis parcelas mensais sem acréscimo, com 20% do valor do arremate como entrada. O valor inicial dos lances deve ser divulgado apenas no dia do pregão. Francavilla cita algumas das melhores oportunidades de compra: treze apartamentos em um edifício na Avenida Barão de Limeira, no centro de São Paulo, com cerca de 255 metros quadrados de área útil cada a partir de R$ 80 mil por unidade. Na região da Saúde, serão oferecidas casas por lances iniciais em torno de R$ 45 mil. No interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, oito apartamentos de dois dormitórios terão preço mínimo de R$ 37 mil cada.. Em Cotia, estarão à venda duas casas geminadas, com 280 metros quadrados de área útil, ao preço de R$ 45 mil cada. Para os interessados em investir em áreas urbanas, uma boa opção é um terreno de 14 mil metros quadrados em Osasco, na Avenida Presidente Medici, que teve o preço mínimo avaliado em cerca de R$ 490 mil. Outros destaques são terrenos nos bairros de Guaianazes, Brasilândia, Saúde e nos Jardins, além de uma fazenda com 726 mil metros quadrados em Caçapava. Doações em porcentagem Francavilla afirma que irá doar de 1% a 1,5% da comissão de 5% destinada ao leiloeiro à Unibes. Os donos dos imóveis particulares postos à venda vão destinar à entidade de 2% a 2,5% do valor arrecadado por seus bens. Atualmente, a Unibes cuida de 800 crianças. Quem não conseguir visitar os imóveis antes do leilão pode obter fotografias dos imóveis e maiores informações sobre cada lote pela Internet (veja o link abaixo) ou pelo telefone (0xx11) 533-6586.