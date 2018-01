Imóveis: poucos negócios pela Internet Comprar e alugar imóvel pela Internet não é uma prática comum no mercado imobiliário brasileiro. Pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci) revela que no mês passado 0,003% das operações foram realizadas por meio da Internet. Na pesquisa, 477 imobiliárias informaram que alugaram e venderam 5 imóveis pela Internet. A projeção dos números para o universo de 7.000 empresas imobiliárias atuando na Capital paulista indica que a Internet foi o canal para a realização de 73 negócios. De acordo com Roberto Capuano, presidente do Creci, o comércio do setor pela Internet registra poucos negócios porque falta exclusividade nas vendas. Ou seja, o imóvel oferecido em um portal também está exposto em outros sites e imobiliárias. "O consumidor tem a idéia de que o imóvel está encalhado e se desinteressa da operação", afirma Capuano. Internet deveria agilizar operações de financiamento Para Fábio Nogueira, diretor da Brazilian Mortgages, o comércio imobiliário pela Internet ainda é muito deficiente. Ele conta que nos Estados Unidos, os sites imobiliários, além de descreverem o imóvel, ainda trazem uma pesquisa completa da região - número de supermercados e farmácias, escolas próximas, transporte coletivo e índices de criminalidade. Na opinião do executivo, a Internet deveria funcionar como uma ferramenta de apoio para o setor pois, para comprar ou alugar um imóvel, o cliente precisa ver a casa ou apartamento e conhecer a região. Nessa direção, para que realmente tivesse uma função importante, a Internet poderia facilitar os processos de financiamento imobiliário, criando condições mais rápidas e fáceis para o comércio de imóveis. Nogueira cita novamente o exemplo do mercado norte-americano, onde 10% dos créditos imobiliários são feitos pela Internet. "Em dois anos, essa proporção deve chegar a 20%."