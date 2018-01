Imóveis: Santander oferece crédito O objetivo do Banco Santander é expandir a carteira atual de R$ 80 milhões para R$ 500 milhões até dezembro e fechar 10 mil financiamentos por ano. Inicialmente, o produto estará disponível na capital paulista. Em junho, começa ser oferecido em outros municípios do Estado e em Porto Alegre. Até julho, o produto chega nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Para usufruir dos benefícios, o cliente precisa abrir a conta Super Casa Própria e não poderá atrasar o pagamento da parcela mensal por prazo superior a sete dias. Caso isso ocorra, perderá as vantagens e passará a pagar os juros normais da operação. No SFH - Sistema Financeiro da Habitação, o juro é de 12% ao ano e na Carteira Hipotecária, 14%. O SFH permite o financiamento de até R$ 180 mil para a compra de um imóvel com valor máximo de R$ 300 mil. O financiamento pode variar entre 30% e 70% do valor do imóvel. A renda mínima é de R$ 1,5 mil e o comprometimento máximo do salário com a parcela é de 25%. Quanto maior a entrada, e, portanto, menor o financiamento, maior o desconto nos juros. Para se ter uma idéia, em uma operação com entrada mínima de 60%, os juros caem de 12% ao ano para 9,95% nos oito primeiros anos. Nos anos seguintes, a queda é de 7,95%. No caso de uma entrada de 40%, o juro cai para 10,95% no primeiro período e para 8,95% no segundo. A economia em relação ao financiamento com taxa de juros de 12% num empréstimo de R$ 75 mil por prazo de 15 anos chega a R$ 11.555,88, sem levar em conta a correção monetária. Considerando que nesse caso o mutuário tenha devolução de 20% do valor financiado, a economia subirá para R$ 26.570,88. Na Carteira Hipotecária, que terá financiamento máximo de R$ 300 mil, com entrada mínima de 60%, os juros caem de 14% para 11,95%, nos primeiros oito anos, e para 9,95%, nos anos seguintes. Com entrada a partir de 40%, cai para 12,95% no primeiro período e para 10,95% no restante do prazo. Para avaliar as condições da operação, o interessado pode entrar no site do Banco Santander (veja link abaixo) e simular uma operação de financiamento.