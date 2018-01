Imóveis têm desconto especial

Para acelerar as vendas e diminuir os estoques, construtoras e imobiliárias intensificaram, no fim do primeiro trimestre, ações promocionais com descontos expressivos e condições de pagamento facilitadas para atrair os consumidores.

A Even fez em São Paulo no mês passado mais um edição do Even Day, com 2 mil unidades de mais de 70 empreendimentos. Em algumas unidades, os descontos chegavam a 50%. “O evento serve para quase todo mundo, pois temos uma carteira grande de produtos: desde unidades de entrada de R$ 200 mil, a imóveis de alto padrão, de milhões de reais”, diz Marcelo Dzik, diretor de Incorporação da Even.

Em uma outra ação específica para unidades prontas, a empresa ofereceu algumas condições especiais, como a possibilidade de pagar a entrada com a venda do carro e assessoria de financiamento grátis. “Os resultados foram muito satisfatórios”, afirma Dzik.

A construtora MRV, cuja maioria dos empreendimentos está enquadrada no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, realizou feirões em diversas cidades do País. “Criamos um senso de urgência para os clientes, com descontos, facilidades de pagamento e alguns benefícios, como ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens) gratuito”, diz Rodrigo Rezende, diretor de marketing da MRV Engenharia.

Os descontos dos imóveis populares chegaram a R$ 15 mil – por volta de 10% do valor da unidade. “Vamos agora entrar com uma campanha publicitária focada no ‘primeiro apê’, incentivando o cliente a sair do aluguel. Muitas vezes, ele paga mais no aluguel do que poderia pagar numa parcela, mas não sabe disso.”

A Lopes, maior imobiliária do País, realizou no mês passado uma ação promocional com descontos em 60 empreendimentos. O desconto médio da campanha, que foi de 12% na última edição, saltou para 21%.

“Temos feito promoções quase que trimestralmente, pois temos os maiores incorporadores – que oferecem unidades de estoque que ainda têm um preço bom se comparados a um novo terreno”, diz Mirella Parpinelle, diretora de atendimento da Lopes. A empresa vendeu 30% acima do nível regular de vendas.