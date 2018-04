Imóveis têm o mais baixo valor em dólar dos últimos 10 anos O preço dos imóveis, em dólar, atingiu o nível mais baixo dos últimos dez anos, devido à desvalorização cambial. A queda atingiu todos os tipos de unidades, conforme pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), elaborada para a Agência Estado. Segundo o diretor da companhia, Luiz Paulo Pompéia, isso explica parte do interesse dos investidores pelos ativos neste momento de turbulência econômica. Muitos venderam seus dólares para aplicar em imóveis, a fim de fugir da volatilidade do mercado. A pesquisa considerou a cotação média do dólar para cada ano e contabilizou os preços em metros quadrados de área total dos apartamentos da Região Metropolitana de São Paulo. A área total incorpora não apenas o espaço do apartamento, mas também áreas usadas pelo morador, como a garagem. No segmento de apartamentos de um dormitório, o preço médio por m² de área total baixou de US$ 858, em 1992, para US$ 562, em 2001, depois de atingir o pico de US$ 1212 em 1996, possivelmente devido à explosão de flats. Entre os dois dormitórios, o preço partiu de US$ 473 em 1992, para US$ 298 em 2001. O maior valor, no período, ocorreu em 1995: US$ 607. Já para o segmento de três dormitórios, a cifra passou de US$ 614 para US$ 364. A maior valorização desses imóveis aconteceu em 1995, com US$ 744. Já no segmento de quatro dormitórios, a média baixou de US$ 969, em 1992, para US$ 628, em 2001, após alcançar US$ 992 em 1996. Quando se considera apenas a cidade de São Paulo, os valores são mais altos. Pompéia explica que parte da diferença deve-se à contabilização nesse cálculo também de coberturas, tipo de imóvel fora da tabela da região metropolitana. Na cidade, os apartamentos de um dormitório caíram de US$ 915 para US$ 571, com pico de US$ 1212 em 1996. Já os dois dormitórios recuaram de US$ 542 para US$ 330, após serem cotados a US$ 667 em 1996. Para os de três dormitórios, o valor desceu de US$ 661, em 1992, para US$ 385 no ano passado. O maior preço ocorreu em 1995, com US$ 762 por m² de área total. Os quatro dormitórios partiram de US$ 1.026 para US$ 657, depois de chegarem a US$ 1047 em 1997. Preço médio No primeiro semestre de 2002, a tendência de queda nos preços médios continuou, já que o câmbio permaneceu pressionado. O valor por m² de área total ficou em US$ 452,50 entre janeiro e junho. Esse resultado é uma média de todos os tipos de imóveis pesquisados. Em igual período de 2001, a cifra foi de US$ 457,57 e, em 2002, ficou em US$ 521,51. O importante, para Pompéia, é que isto assinala a possibilidade de que o mercado, sobretudo o de alto padrão, continue aquecido no segundo semestre. Mesmo que o dólar feche o ano em R$ 2,70, como prevê a Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto (Andima), o recuo da moeda norte-americana não será suficiente para reverter o interesse de investidores por bens de raiz. Isto porque esse valor ainda estará acima da cotação média do primeiro semestre deste ano, considerado, pela Embraesp, ao redor de R$ 2,50. "A tendência é que os imóveis fiquem ainda mais baratos em dólar, o que os torna ainda mais vantajosos", disse. Leia mais sobre o setor de Construção Civil no AE Setorial>Texto, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.