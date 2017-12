Imóveis: três meses para serem alugados Imóveis residenciais estão demorando, em média, três meses e meio para serem alugados, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). A comprovação de renda e o nome negativo na praça, tanto do pretendente a inquilino como do fiador, são os principais entraves. Esses problemas são mais acentuados nas locações com valores entre R$ 300,00 e R$ 600,00. A má localização e a falta de manutenção de unidades com aluguéis até R$ 300,00 também foram apontadas pelas imobiliárias pesquisadas como elementos que dificultam o fechamento do contrato. Segundo o vice-presidente da área de Locação do Secovi-SP, Sérgio Lembi, o proprietário que quiser alugar seu imóvel precisa deixá-lo em boa condição de uso, pois o inquilino está mais exigente e escolhe a melhor oferta. O presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (Aabic), José Roberto Graiche, acrescenta que, na cidade de São Paulo, 50% das unidades disponíveis para locação residencial precisam de algum tipo de reparo. Se você tem imóvel nessas condições e pretende alugá-lo, veja no link abaixo algumas dicas sobre reforma.