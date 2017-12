Imóveis vão a leilão com preços baixos Casas, apartamentos, salas comerciais, terrenos, fazendas e até jazigos localizados em diversas cidades brasileiras serão leiloados no próximo dia 23, às 11 horas, na Mansão França, na Avenida Angélica, 750, em São Paulo. Ao todo, são 165 imóveis pertencentes ao Unibanco. Segundo o leiloeiro responsável Mauro Zukermam, os valores estipulados para lances iniciais estão bem abaixo do preço de mercado - e há desconto de 10% para pagamentos à vista. "Quem quiser ainda pode parcelar o valor em até 48 vezes", afirma Zukerman. Nesses casos, as parcelas são calculadas pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), acrescidas de IGP-M e juros de 12% ano. Para parcelamentos em até 12 vezes não serão cobrados juros. Entre os lotes que serão leiloados, Zukerman diz que uma das boas oportunidades de negócio é o imóvel localizado na Rua Belém, 167/171, no bairro Belém, em São Paulo. "O imóvel está locado para o Unibanco e o arrematante pode utilizar o valor do aluguel para pagar as prestações", sugere. O valor do lance mínimo é de R$ 750 mil. É possível encontrar ofertas mais baratas entre os lotes alugados. Segundo o leiloeiro, no Jardim Paulistano, o destaque é um escritório de 255 metros quadrados, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com preço estipulado em R$ 315 mil. Zukerman destaca que também há boas oportunidades entre os imóveis desocupados. No Morumbi, o apartamento de dois dormitórios e 270 metros quadrados de área construída, localizado na Rua do Símbolo, será leiloado com lance inicial de R$ 99 mil. "Esse valor está bem abaixo do mercado", garante. Entre as casas disponíveis para venda, o leiloeiro chama atenção para uma de quatro dormitórios, sendo três suítes, com área construída de 600 metros quadrados, localizada na Avenida São Valério, 546, na Cidade Jardim, em São Paulo. O lance mínimo é de R$ 270 mil. "Também há salas comerciais com preços interessantes", afirma Zukerman. Ele cita o escritório localizado na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 881, com 64 metros quadrados de área construída. O valor estipulado para o leilão é de R$ 64 mil. "Nesse mesmo endereço, há mais cinco salas iguais e com o mesmo preço." O leilão ainda vai por à disposição do público para arremate um lote de 771 jazigos situados à Rua Deputado Laércio Corte, no Morumbi. De acordo com Zukerman, é possível construir três gavetas em cada jazigo. O lance inicial é de R$ 1,735 milhão. O leiloeiro lembra que é muito importante os interessados visitarem os imóveis com antecedência. "Qualquer pessoa pode pedir mais informações sobre os lotes, como a documentação e outros detalhes", explica. Mauro Zukerman: (0--11) 3272-9300