Imóvel comercial com locação garantida é destaque O investidor interessado em imóveis comerciais com garantia de locação passou a ter mais opções desde a semana passada. Atendendo à resolução do Banco Central que define que os ativos imobilizados dos bancos sejam de, no máximo, 50% do patrimônio líquido até dezembro deste ano, a Caixa Econômica Federal iniciou a venda de todos os imóveis próprios ocupados por suas agências no País. Serão vendidos 680 prédios que valem em torno de R$ 600 milhões. A empresa imobiliária São Carlos também está ofertando 16 unidades ocupados pelas Lojas Americanas em vários Estados. O valor total dos prédios chega a R$ 50 milhões. A CB Richard Ellis, atenta ao interesse por esse segmento, está realizando seu primeiro Salão de Investimento Imobiliário. A Caixa vai vender seus imóveis em cinco lotes por meio de concorrência pública. O primeiro edital foi publicado na última quarta-feira, com informações sobre 124 unidades nas regiões Sul e Sudeste, além de Goiás e Distrito Federal. A soma dos preços fica em torno de R$ 220 milhões e o recebimento das propostas deve ser feito de 16 a 20 de setembro. Na Grande São Paulo, 24 imóveis entraram na concorrência, com preço mínimo entre R$ 823,4 mil e R$ 3,34 milhões e valores de aluguel que variam de R$ 7,6 mil a R$ 32,1 mil. A venda é feita com garantia de locação pela Caixa, que se compromete a pagar o aluguel por cinco anos, mesmo que desocupe o imóvel antes desse prazo. Mas a locação não é apenas garantia, é também condição para o fechamento do negócio. "Não queremos sair de nenhum prédio", afirma o superintendente nacional de Recursos Materiais da Caixa, José Odalgir Brizolim. A correção dos valores será feita pelo IGPM. A taxa de retorno mensal prevista é de, em média, 1,2% sobre o valor investido. Os prédios podem ser adquiridos à vista - com desconto de 5% - ou a prazo - com entrada de 20% e o restante parcelado em até 120 meses e corrido pelo IGPM mais juros de 14% ao ano. O recebimento das propostas será centralizado em São Paulo, onde também haverá sessões públicas de abertua de propostas. O próximo edital será publicado em 16 de setembro. Porcentagem O leilão da São Carlos será no próximo dia 10, com 16 imóveis em todas as regiões do País. O preço médio é de R$ 3,3 milhões por unidade. A locação também está garantida pelas Lojas Americanas, com contratos de dez anos renováveis por igual período. O novo proprietário poderá optar por um valor fixo de aluguel ou por receber uma porcentagem da venda da loja. Para pagamento à vista a São Carlos oferece desconto de 10%. A prazo o valor do prédio poderá ser dividido em 36 meses, além da entrada de 30%. Mais informações pesquisar nos links abaixo.