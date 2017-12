Imóvel na planta: outra decisão favorável do STJ A Encol - Engenharia, Comércio e Indústria S.A. - foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a reembolsar um comprador pela demora na entrega do imóvel. A decisão foi unânime. Portanto, não cabe mais recurso, abrindo precedente para outras ações do gênero. Conclusão: o consumidor tem direito à devolução dos valores pagos com juros e correção, caso a empresa não cumpra a sua parte no contrato. Neste caso, não entrega do imóvel na data prevista. Em 1990, Marcus de Melo Almeida firmou contrato com a Encol para a compra de um apartamento no edifício Porto do Sol, localizado em Brasília. Pelo contrato, a empresa deveria entregar o imóvel em setembro de 1991. Mas o acordo não foi cumprido dentro do prazo e Marcus decidiu rescindir o contrato. Para obter o reembolso das prestações pagas, o comprador moveu uma ação judicial com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por outro lado, a construtora argumentou que o "Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria aos contratos anteriores à sua vigência" e, por isso, a decisão não poderia ser favorável ao consumidor. O argumento foi rejeitado nas instâncias inferiores da Justiça e a Encol recorreu ao STJ. Apesar do ministro Barros Monteiro ter concordado com a não aplicação do CDC neste caso, a decisão baseada no Código Civil favoreceu o comprador e a Encol será obrigada a pagar.