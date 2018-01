Imóvel pode render bem e com segurança Desde o início do Plano Real, em julho de 1994, a oferta de imóveis na cidade de São Paulo aumentou 79% e a demanda 98%, de acordo com o Secovi-SP - sindicato da habitação. Para o vice-presidente de Incorporação Imobiliária do Sindicato, Basílio Jafet, os dados indicam que os paulistanos estão comprando mais imóveis, tanto para uso próprio quanto para investimento. O diretor-presidente da empresa de consultoria Money Maker, Fábio Colombo, comenta que o interesse cresceu nesse período também porque os imóveis, em termos reais - descontada a inflação -, estão ficando mais baratos. "Com a política de queda de juros, há alguns anos, a atratividade do aluguel era maior que a do investimento financeiro." Hoje, mesmo com a retomada de elevação dos juros, a insegurança com o rumo da economia por causa da instabilidade mantém aquecida a procura por ativos reais como o imóvel. Vantagens e desvantagens do investimento O investimento em imóvel é considerado tradicionalmente contra-indicado porque exige valores elevados e esbarra na dificuldade de negociá-lo rapidamente, se houver necessidade de dinheiro. Mas há opções também em que é possível driblar algumas restrições, como a compra de flats e quartos de hotel. Colombo explica que o investimento imobiliário pode ser boa opção para diversificação de carteiras. "A segurança de um bem real e a possibilidade de obter uma renda mensal razoável são motivantes." Mas o consultor lembra que a estreita liquidez - facilidade de negociação - neste mercado recomenda que o investidor não deve comprometer mais de 25% do patrimônio em imóveis. Tomás Salles, diretor da Lopes Consultoria Imobiliária, comenta que tem havido grande procura por investimento desse tipo e, após a construção, os imóveis rendem cerca de 12% ao ano, além da valorização do terreno. Outro fator a ser levado em conta é que o investimento deve ser avaliado em prazo longo, pois não oferece rendimento imediato. As unidades são vendidas antes da construção dos complexos hoteleiros, que levam de 24 a 30 meses para a conclusão. Vale lembrar que cotas de hotéis e flats são negócios para quem pode comprometer acima de R$ 50 mil. A compra direta depende do preço do imóvel, que varia de acordo com a localização e a qualidade da obra, pontos importantes no momento da escolha do imóvel, de acordo com Salles e Colombo. Um bom imóvel combina rendimento atraente com boa valorização, destacam, mas o investidor poderá amargar perdas se estiver desatento na hora da decisão. Salles ressalta ainda que, no caso dos complexos hoteleiros, a bandeira do hotel, o projeto e as reservas financeiras do grupo também devem ser ponderados antes da escolha do investimento.