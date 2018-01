Imóvel: veja desempenho de vendas De acordo com a pesquisa Secovi-SP (sindicato da habitação) sobre o mercado imobiliário, em agosto o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) foi de 12,4%, contra 12,1% registrados no mês de julho. De janeiro a agosto, a velocidade média de vendas foi de 8,7%, superior à do mesmo período de 1999, de 6,9%. Os apartamentos de dois dormitórios apresentaram o melhor desempenho de comercialização, com velocidade de vendas de 16,3%. Em seguida, estiveram os apartamentos de três e quatro dormitórios, com índices de 11,2% e 10,3%, respectivamente. As unidades com um dormitório apresentaram índice de vendas de 5%. Comparando as faixas de valores, as unidades com preço até R$ 50 mil continuaram registando o melhor desempenho, com velocidade de vendas de 25,7%. A seguir, com índice de 21,7%, vieram os apartamentos com valores entre R$ 50 mil a R$ 75 mil. Os imóveis na faixa de R$ 125 mil a R$ 250 mil registraram velocidade de vendas de 7,6%. Já as unidades entre R$ R$ 75 mil a R$ 125, 6,6%; e aquelas acima de R$ 250, 2,9%.