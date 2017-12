Impacto de reajuste deve ser menor que 1%, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles não quis fazer nenhuma estimativa de quanto seria o impacto do reajuste de tarifas da telefonia fixa na inflacão, embora o mercado estime um aumento em torno de um ponto porcentual no IPCA, em julho. ?Não temos números finais ainda mas será maior do que o que está na ata. Não acredito que este impacto chegue apenas sozinho a um ponto porcentual. Mais tarde estaremos divulgando nossa expectativa?, disse, logo depois de participar de um evento sobre a competitividade brasileira, organizado pelo World Economic Forum.