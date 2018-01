Impacto fiscal de plano de socorro aos Estados pode chegar a R$ 45,5 bilhões em 2018

O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, espera que o projeto de lei de auxílio aos Estados seja aprovado ainda no primeiro semestre. A ideia é enviar o texto, que prevê também contrapartidas fiscais, até amanhã ao Congresso.

Além do alongamento das dívidas dos entes com a União em até 20 anos, o governo permitirá também uma redução de 40% por até 24 meses na parcela, desconto que será incorporado ao saldo devedor.

O pacote de auxílio a Estados poderá ter um impacto fiscal de até R$ 45,5 bilhões até 2018. Esse valor será alcançado se todos os Estados aderirem a todos os benefícios colocados à mesa pelo governo federal. O impacto máximo do pacote em 2016 é de R$ 9,6 bilhões. Em 2017, é de R$ 18,6 bilhões e, em 2018, 17,3 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em troca, os Estados terão que atender a contrapartidas, a principal delas a proibição de realizar operações de crédito pelo dobro do período em que o desconto estiver em vigor - quem tiver redução na parcela por dois anos ficará proibido de contratar novas operações por quatro anos, por exemplo. Além disso, os governadores terão que reduzir em 20% os cargos de livre provimento e reduzir em 50% as despesas com publicidade.

“Esse é um auxílio necessário. As famílias estão fazendo ajustes e os governos estão fazendo ajustes. É necessário para que saia dessa situação com as finanças públicas em melhor situação”, afirmou Barbosa.

Os Estados terão 180 dias para atender as contrapartidas, a partir da aprovação do projeto.