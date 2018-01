Impasse marca reunião da Alca no México Representantes de 34 países americanos aparentemente encerraram sem acordo mais uma reunião de negociações para a criação da Alca (Área de Livre Comércio das Américas). A reunião, de funcionários do nível de vice-ministro, não produziu avanços no tema mais controvertido, o dos subsídios agrícolas dos EUA. A fase de negociações encerrou-se na madrugada de hoje em Puebla (100 km a sudeste da Cidade do México) e os participantes tentam redigir ainda hoje um documento provisório de conclusões. Nas conversações, as posições opostas se deram em torno do Mercosul, de um lado, e de um grupo de 14 países liderado pelos EUA, do outro. Os representantes do Mercosul abandonaram a reivindicação pelo fim dos subsídios agrícolas, mas defenderam a extinção dos subsídios à exportação e medidas para isolar outros mercados do impacto dos incentivos fiscais dados pelos EUA ao setor. "Houve algum progresso do nosso lado, mas nenhum da parte dos EUA", disse o representante da Argentina, Martín Redrado. Já o negociador mexicano, Angel Villalobos, disse que "o Grupo dos 14 tem sido muito flexível. O Mercosul está sendo ambicioso demais no que se refere à agricultura".