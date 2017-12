Impasse no preço dos remédios O ministro da Saúde, José Serra, nega que exista um acordo com os laboratórios para congelar preços de remédios até o fim do ano. Segundo ele, os ministérios da Fazenda e da Justiça estão estudando medidas para impedir reajustes abusivos. Para Serra, a oferta de genéricos não cresce como desejado porque os laboratórios internacionais não se interessam por esse mercado. Proposta reduziria os descontos para as farmácias O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal apresenta hoje à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma proposta para reduzir em 13%, em média, a margem de lucro das farmácias e, conseqüentemente, o preço dos remédios ao consumidor. Segundo o presidente da entidade, Antônio Barbosa da Silva, um produto que sai do laboratório por R$ 10,00 pode ser vendido na farmácia por até R$ 14,20. A margem de lucro é de 42%. Como as farmácias têm descontos médios de 13%, o remédio com preço de tabela custa, na verdade, R$ 8,70. Ele propõe que esse valor seja usado no cálculo do preço máximo, em vez do valor praticado pelo fabricante. Para o presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCfarma), Pedro Zidói, a proposta "foi elaborada por quem desconhece a realidade do comércio nas farmácias". Já o presidente da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Francisco Deusmar de Queirós, a proposta será a morte de 20 mil estabelecimentos. Queirós defende a redução de impostos para baixar preços. Segundo ele, 27% do preço pago pelo consumidor equivale à carga de impostos. Dirceu Raposo de Mello, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, enfatiza que remédio não é insumo banal de comercialização, e, por isso, é contra o sistema de descontos praticados pelas farmácias. Ele defende que os preços deveriam ser justos e, portanto, iguais em todos os pontos de venda.