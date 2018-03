Impasse sobre a guerra faz bolsas européias desabarem As principais bolsas da Europa registraram fortes quedas nesta quarta-feira, com os investidores preocupados com a incerteza sobre o início e a duração da guerra dos EUA contra o Iraque. Em Londres, onde o primeiro-ministro Tony Blair enfrenta forte oposição por causa da posição pró-EUA, a bolsa teve a maior baixa desde 28 de junho de 95: 4,80%. Na bolsa de Paris, a baixa foi de 3,62%, o nível mais baixo desde 14 de janeiro de 1997. "Estamos sob o reinado do excesso, e não há nada que detenha isso", disse um investidor. Em Madri, o mercado acionário encerrou o pregão com perda de 2,75%, com os investidores vendendo os papéis das principais empresas listadas na bolsa. Na Alemanha, a bolsa de Frankfurt desabou 4,44%, com os investidores preocupados sobre uma iminente recessão continuaram a pesar sobre o mercado alemão. Em Milão, a queda foi de 3,76%, com o mercado também pressionado pelas perdas sofridas pela Telecom Italia, que despencou 10,64%, depois que a companhia anunciou uma reestruturação acionária. A bolsa de Lisboa foi a que registrou menor queda (0,08%), ajudada pela alta de 5,26% das ações do Banco Comercial Português.