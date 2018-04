Impasses colocam programa de gás natural em xeque A perda de competitividade em relação ao óleo combustível na indústria, registrada desde o segundo semestre do ano passado, e os obstáculos à decolagem do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), com mais de 50 usinas, estão colocando em xeque o desenvolvimento do gás natural no País. Alguns especialistas sugerem mudanças em determinados pontos, como a utilização da capacidade ociosa do gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) por outras empresas além da Petrobras. Mas, além de polêmicas, as sugestões não englobam todas as dificuldades enfrentadas pelo mercado. O plano do governo federal é elevar a participação do gás natural na matriz energética dos atuais 3% para 10% até 2010. O combustível agregará qualidade à matriz energética. É uma alternativa mais limpa e mais eficiente do que os óleos combustíveis na queima em processos industriais. E permitirá uma redução da excessiva dependência do País da geração hidráulica - que responde por mais de 90% da capacidade de geração de energia do Brasil, que supera os 70 gigawatts (GW). Os números da Petrobras mostram uma expansão gritante das vendas do gás natural no ano passado, com um volume total de 23,5 milhões de metros cúbicos por dia, o que representa um crescimento de quase 100% em dois anos. Segundo a estatal, 15 Estados já são atendidos por gasodutos. Os Estados do Sul receberam, em 2001, 1,8 milhão de metros cúbicos por dia de gás natural importado da Bolívia. Além disso, segundo a estatal, 2,5 milhões de metros cúbicos por dia foram fornecidos, em dezembro do ano passado, a usinas termelétricas no Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Corrida de obstáculos Os dados ocultam, contudo, um conjunto de impasses que ameaçam inviabilizar o cumprimento das metas oficiais. De acordo com Luiz Carlos Bréscia, diretor de Relações Institucionais da Comgás e diretor técnico da Abegás, associação que congrega as distribuidoras estaduais de gás canalizado, a perda de competitividade do gás natural importado da Bolívia para o óleo combustível fez com que as distribuidoras do Sul e Sudeste perdessem mercados em potencial. Enquanto isso, somente 1 mil megawatts das termelétricas do PPT entraram em operação, segundo os dados do governo. O PPT foi anunciado em 2000 inicialmente com 49 usinas termelétricas relacionadas, com a expectativa, de acordo com dados da Petrobras, de produzir até 15 mil MW a partir da queima do gás natural até 2004. Desde o início desse programa, que estabelece tarifas mais em conta e garantia de suprimento do gás natural para as termelétricas listadas, alguns projetos foram excluídos por não cumprirem os seus cronogramas, enquanto outros foram acrescidos. O que não mudou foram alguns entraves aos investimentos em termelétricas. Diante de algumas condições estabelecidas no contrato para uso do gás natural da Bolívia, por exemplo, as termelétricas terão de funcionar em pelo menos 70% do tempo para evitar que paguem pelo combustível sem utilizá-lo. Considerando-se o custo de geração decorrente dessa situação, fica difícil para uma termelétrica a gás competir com a energia das hidrelétricas. Revisão geral O governo federal deveria aproveitar as mudanças que estão sendo empreendidas no setor elétrico e realizar uma revisão geral no programa do gás natural brasileiro, sobretudo no que se refere aos preços do insumo. Essa é a opinião do ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) David Zylbersztajn, agora no comando da DZ & Associados, empresa de consultoria especializada em energia e petroquímica. De acordo com Zylbersztajn, existem ainda indefinições no setor de gás natural, especialmente em relação ao preço, "decorrentes de erros do passado, principalmente do processo de construção do gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol)". O ex-diretor da ANP alega ainda que "em nenhum lugar do mundo uma empresa que vende gás natural vende óleo combustível e vice-versa". Ele acrescenta que a Petrobras é tradicional fornecedora do óleo combustível, que faz parte do core business da estatal. "Por isso, é essencial a competição na área do gás", afirma. Leia a reportagem completa na seção Especiais do portal de Energia do AE Setorial (www.aesetorial.com.br), o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.