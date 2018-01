Impeachment e nova responsabilidade fiscal

De qualquer forma, é difícil de acreditar que nossa democracia tenha amadurecido o suficiente para afastar uma chefe do Poder Executivo por crime fiscal. No meu entender, a presidente está sendo demovida por dois motivos principais: ser vista como responsável pelo tenebroso quadro político, econômico, institucional e social que vivemos; e pela descrença na retomada sob sua liderança.

O desfecho do governo Dilma pode estar deixando, por seu turno, um legado positivo para o País. A partir de agora, a responsabilidade fiscal ganhará um protagonismo importante. Afinal, qualquer um que venha a assumir a Presidência da República poderá ser acusado, e cassado, por incorrer em crime de responsabilidade caso cometa crime fiscal. Para não ficar à mercê do Congresso Nacional, o governante terá de ser extremamente cuidadoso no trato, na classificação e no acompanhamento dos dados fiscais. Por causa da severidade da punição, a ponto de afastar uma presidente da República, veremos partidos de oposição vigilantes quanto às contas fiscais. Não podemos deixar de mencionar o apoio técnico que receberão de organizações bem equipadas para o acompanhamento de receitas e despesas públicas, como o Tribunal de Contas da União (TCU).

Assim, creio que podemos estar trilhando um caminho favorável para nossa democracia. Com a obediência dos limites impostos pelo orçamento público, entramos numa nova fase em que não é mais possível fazer a mágica do equilíbrio fiscal com subterfúgios. Afinal, a inflação não pode mais ser usada para burlar as restrições orçamentárias impostas, as pedaladas fiscais não poderão mais ser utilizadas e tampouco há espaço para mais uma significativa elevação da carga tributária.

Contudo, sabemos que esta nova institucionalidade é estranha ao sistema político brasileiro. Até recentemente, entre 1999 e 2014, os gastos públicos cresciam, em termos reais, uma média anual ligeiramente acima de 6%. Por causa disso, demandas novas que surgiam eram atendidas sem elevados custos políticos, uma vez que, para viabilizar seu atendimento, não havia necessidade de reduzir benefícios que vinham sendo pagos a outros grupos. Deste modo, o político assumia cargos para fazer apenas o “bem”.

No entanto, numa visão prospectiva, a taxa de crescimento das despesas do setor público sofrerá expressiva redução. Na verdade, é difícil de vislumbrar um cenário em que haja folga de caixa suficiente para propiciar elevação de gastos. Com isso, é inexorável a mudança no jeito de fazer política. O gestor público será obrigado a fazer escolhas de forma mais clara. Assim, caso opte por uma nova política pública, provavelmente terá de desfazer ou redimensionar uma antiga. O que, creio, pode gerar aumento na transparência, uma vez que os representantes das inúmeras demandas de nossa sociedade resolvam dar maior publicidade a seus pleitos.

O resultado é que ficarão mais evidentes os bons programas, separando-se o joio do trigo. Por fim, é fundamental o amadurecimento de nosso modelo político-institucional. Dessa forma, as escolhas das políticas públicas serão realizadas com objetivo e foco.

*LUIZ SCHYMURA É DIRETOR E PESQUISADOR DO IBRE/FGV