Importação de autopeças chinesas aumentou 71% em 2005 Nos primeiros quatro meses do ano, as importações de autopeças da China aumentaram 71,4% na comparação com igual período do ano passado. O país asiático responde atualmente por 2% das compras externas do setor. Embora a participação seja pequena, começa a tirar o sono de alguns fabricantes. Há três anos, apenas 0,75% do que montadoras e empresas de componentes automotivos traziam do exterior eram de origem chinesa. Desde então, a presença cresce, enquanto as exportações para a região estão em queda. No cômputo total do setor, as exportações deste ano devem passar de US$ 6,7 bilhões, o que pode garantir um superávit comercial de US$ 700 milhões, mais que o dobro inicialmente previsto pelo Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças), de US$ 400 milhões. Mesmo com defasagem cambial e aumento de importações, a entidade aposta em aceleração das vendas externas no segundo semestre. O interesse dos chineses pelo mercado brasileiro pode ser comprovado pelo interesse das fabricantes em participar da Automec, feira de autopeças e serviços que será realizada no Anhembi de 5 a 9 de julho. Representantes da China solicitaram área de 3 mil metros quadrados para exposição de suas empresas, o equivalente a 10% de toda a feira. Conseguiram 300 metros e vão trazer entre 30 e 35 expositores, a maior participação para a sétima edição do evento, realizado a cada dois anos. "A preferência é para empresas nacionais", justifica o presidente do Sindipeças, Paulo Butori. O organizador da Automec, Evaristo Nascimento, da Alcântara Machado, acrescenta que a área destinada à feira não é ampliada há quatro anos. Ao todo, serão 800 fabricantes locais e 500 estrangeiras. De janeiro a abril, o setor importou US$ 36 milhões em peças chinesas, ante US$ 21 milhões em 2004. Já as exportações caíram de US$ 80 milhões para 62 milhões no mesmo período. O saldo da balança entre os dois países ainda é positivo em US$ 26 milhões, valor 60% menor ao obtido no ano passado. "O dólar atual facilita as importações", afirma Butori. Além disso, diz ele, é muito difícil competir em preços com os chineses. "Eles não fazem cálculos de custos, apenas chegam e oferecem preços mais baixos que os de mercado". Montadoras de veículos, de motocicletas e fabricantes de autopeças estão entre os importadores. Os itens de maior volume são pistões, cruzetas (componente do câmbio) e produtos eletrônicos.