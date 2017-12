Importação de bens de consumo volta a crescer A importação de bens de consumo duráveis voltará a crescer este ano, depois de dois anos em queda. A compras externas desta categoria de produtos, que abrange de televisores e som a móveis, é a que mais cresce até agosto: 32,6%, sobre o ano passado. Para a Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), o consumo interno está impulsionando estas importações, que caminham para retomar, até o ano que vem, os patamares do primeiro semestre de 2001, antes do racionamento de energia e o desaquecimento da economia. "As compras externas de duráveis passaram praticamente três anos em queda e começaram a crescer de forma consistente apenas nos últimos meses", diz o economista da Funcex, Fernando Ribeiro. Ele explica que o nível mensal de importações destes produtos ainda está 40% abaixo de meados 2001. Ele descarta, contudo, o risco de um "surto de importações" em razão do esgotamento da capacidade de produção de alguns setores. "Ainda há algum espaço para expandir a produção", argumenta. Especificamente em agosto, as importação de bens duráveis cresceu 42,1% sobre o mesmo mês do ano passado. Segundo a Secretaria de Comérico Exterior (Secex), isso deve à compra externa de produtos como máquinas e aparelhos de uso doméstico, móveis e objetos de uso pessoal. Já as importações de bens não-duráveis avançou 18,8%, por conta de itens como vestuário e têxteis, produtos alimentícios e produtos farmacêuticos.