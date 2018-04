Importação não ameaça mercado da Petrobrás Lentamente, a abertura do mercado brasileiro de combustíveis começa a se estabelecer, com desembarques regulares de produtos importados. Mas, ao contrário do que se pode imaginar, a concorrência com a Petrobrás não vem nesse rastro. As importações vêm ocorrendo em mercados marginais onde a estatal não oferece resistência, como a nafta petroquímica e o diesel na Região Nordeste. Depois de mais de um ano de impasse com a Petrobrás sobre preços e prazos, as centrais petroquímicas foram ao mercado externo e estão importando a quantidade de nafta que antes era importada pela estatal. Nem Copene nem Copesul falam sobre o assunto, mas a central nordestina já fechou um contrato de longo prazo de fornecimento do produto com uma trading e a gaúcha negocia o quarto pedido de importação. Para a Petrobrás, a importação de nafta para as centrais petroquímicas deixou de ser interessante desde que as empresas começaram a produzir gasolina, utilizando correntes do produto que antes eram devolvidas à estatal, chamadas de correntes de retorno. A distribuidora de combustíveis pernambucana Dislub também já importa com regularidade: prepara o quarto desembarque de diesel em apenas três meses de abertura. Os volumes são pequenos, em torno de 20 milhões de litros por importação, o suficiente para apenas cerca de cinco horas de consumo no País. São suficientes, porém, para que a empresa abasteça sua rede de 90 postos e ainda revenda para outras distribuidoras da região, de acordo com o presidente da Petro Energy, subsidiária criada para o comércio exterior, Humberto Carrilho. A Petro Energy já trouxe duas cargas de diesel e espera a terceira. O quarto contrato está em negociação, diz Carrilho. A empresa tem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para importar 120 milhões de litros de diesel e 60 milhões de litros de gasolina em seis meses, e pretende pedir nova autorização ao fim do prazo. "É só o começo", garante o executivo. A importação de gasolina, porém, ainda não é viável. "O preço da Petrobrás está muito bom", diz Carrilho. A avaliação de especialistas é que a importação só será mesmo viável nos mercados que a Petrobrás permitir. "A estatal produz mais gasolina do que o mercado brasileiro consome e pode fazer um preço competitivo para impedir as importações", analisa o consultor Carlos Eduardo Domingues, da Downstream Consultoria. No caso do diesel, a estatal importa cerca de 15% do consumo nacional. "Estamos mais perto do Caribe que de São Paulo", destaca Carrilho, calculando que o frete é mais barato na importação que na cabotagem de produtos vindos da Região Sudeste. Ritmo lento - O vice-presidente da área de abastecimento da El Paso, Maurício Ferreira, reforça a tese de que as importações só serão competitivas para produtos que a Petrobrás não tem condições de abastecer sozinha o mercado interno. "Ninguém será competitivo com a produção da Petrobrás", afirma. Ele acrescenta o querosene de aviação na lista dos derivados com possibilidade de importação. "A abertura está acontecendo num ritmo muito lento", avalia o executivo. Segundo ele, a ANP tem de melhorar a regulamentação para que as empresas invistam em tancagem de produtos, o que garantiria maior segurança para importar. "Conceder livre acesso a terceiros em novos projetos desestimula investimentos. Ninguém vai querer investir se não tiver garantia de que vai usar a tancagem", diz.