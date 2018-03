Importações aço pelos EUA crescem 3,8% As importações de produtos de aço pelos EUA cresceram 3,8% em maio para 2,35 milhões de toneladas, de revisadas 2,26 milhões de toneladas em abril, informou o Departamento do Comércio. O departamento informou que as importações norte-americanas de aço do Brasil, Alemanha e Austrália cresceram, enquanto as da Turquia apreentaram queda. Em dólares, as importações de aço pelos EUA em maio cresceram 8,8% para US$ 1,49 bilhão, de revisados US$ 1,37 bilhão em abril.