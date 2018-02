Com ajuste sazonal, as vendas externas subiram 3,8 por cento, para 68,3 bilhões de euros. As importações cresceram 5,8 por cento, para 58,4 bilhões de euros. A alta das importações foi a maior desde julho do ano passado.

O superávit comercial caiu para 9,9 bilhões de euros, ante 10,6 bilhões de euros em agosto.

Analistas consultados pela Reuters previam um saldo comercial positivo de 11,5 bilhões de euros.