Importações caem 37,9% ante média diária de janeiro passado As importações no primeiro dia útil do ano ? o único dia útil da primeira semana de janeiro - ficaram 37,9% abaixo da média diária de janeiro do ano passado principalmente por causa dos menores gastos com equipamentos elétricos e eletrônicos (-92,3%), combustíveis e lubrificantes (-73,1%) e produtos farmacêuticos (-62,4%), segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No dia 2, sexta-feira, o País importou US$ 103,0 milhões ante US$ 165,9 milhões da média diária de janeiro do ano passado. Caíram ainda as compras de instrumentos de ótica e precisão (-56,1%), veículos automóveis e partes (-55,4%), siderúrgicos (-48,2%) e equipamentos mecânicos (-39,7%), entre outros. Na comparação com a média diária de dezembro de 2003, de US$ 181,3 milhões, as importações do primeiro dia útil do ano ficaram 43,2% menores. Exportação diminuiu 36,8% No primeiro dia útil do ano, as exportações do País foram 36,8% menores que a média diária de janeiro de 2002, e isto se deveu às quedas nas vendas das três categorias de produtos. No primeiro dia útil de janeiro, o País exportou US$ 138,0 milhões, ante uma média diária de 218,4 milhões de janeiro do ano passado. As exportações de produtos manufaturados tiveram a queda mais expressiva nessa base de comparação, de 59,5%, de US$ 43,1 milhões para US$ 17,5 milhões. Os produtos semimanufaturados que mais tiveram diminuição de embarques foram celulose, açúcar, semimanufaturados de ferro/aço, alumínio em bruto e ferro-ligas. A queda nas exportações de básicos foi de 49,8%, de US$ 55,0 milhões/dia em janeiro de 2003 para US$ 27,7 milhões no dia 2 deste mês, em virtude, principalmente, de menores embarques de soja em grão, farelo de soja, minério de ferro, café em grão e carne suína. A redução das exportações de produtos manufaturados foi de 20,4% em igual base de comparação, de US$ 115,9 milhões para US$ 92,2 milhões. Caíram as exportações de automóveis, aviões, calçados, motores para veículos, autopeças e aparelhos transmissores ou receptores. Na primeira semana do mês, a balança comercial registrou superávit de US$ 35 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 138 milhões e importações de US$ 103 milhões.