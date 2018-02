Importações cresceram 45% neste início de ano Nas quatro primeiras semanas de janeiro, as importações tiveram uma aceleração mais de duas vezes superior à das exportações. O saldo positivo de US$ 748 milhões nesse período oculta o fato de que a média diária de exportações cresceu 20,8%, em comparação com a de janeiro de 2007. Mas, no caso das importações, o crescimento foi de 45,9%. Esses resultados mostraram-se coerentes com a tendência verificada desde meados do ano passado, quando o fôlego das importações superou o das vendas externas e, conseqüentemente, reduziu o valor dos superávits mensais e mesmo o total de 2007. De acordo com os dados divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações das quatro primeiras semanas de janeiro somaram US$ 10,858 bilhões, com média diária de US$ 603,2 milhões. As importações totalizaram US$ 10,110 bilhões, com média diária de US$ 561,7 milhões. A corrente de comércio nas quatro semanas foi de US$ 20,968 bilhões, com média diária 31,8% maior que a de janeiro de 2007.