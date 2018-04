Importações de aço cairam 31% em março, diz Amaral O ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse em exposição no plenário do Senado, que as importações de aço no mês passado cairam 31%, se comparadas à média mensal de importações do produto verificada no ano passado. Foram apenas US$ 24,306 milhões de importações, comparadas com os US$ 35,340 importados mensalmente, em média, em 2001. Segundo tabela apresentada pelo ministro aos senadores, a maior queda porcentual foi na compra de placas (- 96%), seguida da de chapas grossas (- 81%) e de aços planos revestidos ou galvanizados (42%). O ministro disse que este é o efeito da primeira medida defensiva adotada pelo governo contra as medidas protecionistas adotadas por Estados Unidos e União Européia. A secretaria de Comércio Exterior (Secex) está fazendo um controle aduaneiro e de exame prévio?das importações de aço. O objetivo é evitar, segundo Amaral, um surto de importações provocado pelas 16 milhões de toneladas de aço fabricados por países de todo o mundo que buscarão mercados alternativos aos que estão se fechando. O ministro observou, no entanto, que o controle prévio não poderá continuar indefinidamente, sob risco de prejudicar setores que necessitam do aço importado. Amaral informou os senadores de que a Secex começará a liberar, pouco a pouco, as importações que não causarem prejuízos. Ele disse ainda que o governo continua estudando as medidas que adotará em caráter definitivo para enfrentar o problema. Em alguns casos, segundo ele, as salvaguardas podem ser o melhor caminho, mas em outros podem ser as sobretaxas. O ministro foi convidado a falar sobre as medidas protecionistas que estão afetando o mercado internacional do aço. Após a exposição, encerrada há pouco, Sérgio Amaral iniciou um debate sobre o assunto com os senadores.