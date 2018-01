Importações de aço dos EUA crescem, apesar das taxas As companhias norte-americanas importaram mais aço em 2002 que no ano anterior, apesar das sobretaxas de importação sobre determinados tipos de produtos siderúrgicos estrangeiros, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA. Cerca de 2,5 milhões de toneladas de aço foram importadas pelos EUA em dezembro, que se somam às 27 milhões de toneladas que haviam sido importadas até novembro de 2002. O valor ultrapassa o total de 27,3 milhões de toneladas importado em 2001. Isso colocaria 2002 em quarto lugar entre os anos que mais registraram importações siderúrgicas, disse Nancy Gravatt, porta-voz do Instituto de Ferro e Aço norte-americano (AISI, na sigla em inglês). O aumento de importações, afirma ela, e, em grande parte, resultado de 727 exclusões das sobretaxas anunciadas pelo governo do país no ano passado. Outra rodada de exclusões é esperada para março. "Isso criou uma série de brechas", disse ela. "Essencialmente, ainda há um alto nível de importações. O presidente precisa seguir adiante com o programa e se manter firme." O Instituto apóia as sobretaxas de 8% a 30% durante três anos sobre certos tipos de aço importado. Gravatt disse que as sobretaxas ajudaram siderúrgicas com problemas financeiros, como a concordatária Bethlehem Steel, a se consolidarem para manter usinas abertas e os funcionários trabalhando. "Essa é uma via de mão dupla", disse ela a respeito do programa do governo. Mas o presidente do Instituto Americano para o Aço Internacional (AIIS), David Phelps, que se opõe às tarifas, culpou as companhias siderúrgicas domésticas pelo crescimento das importações. Ele diz que as empresas americanas compraram produtos inacabados, como placas, de mercados internacionais. "As siderúrgicas domésticas importaram tantas placas que acabaram elevando o número total, enquanto que as importações de acabados se mantiveram inalteradas", comentou.