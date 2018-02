Importações em janeiro são 23,2% maiores do que há um ano

As importações do País mantiveram a tendência de crescimento na primeira semana de janeiro. As compras internas somaram US$ 1,423 bilhão nos três primeiros dias úteis do ano, crescimento de 23,2% na comparação com o mesmo período de 2007. Enquanto isso, as exportações ficaram em US$ 1,493 bilhão, queda de 0,3% ante o ano passado. O saldo da balança comercial na semana registrou um superávit de US$ 70 milhões.