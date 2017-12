Importações em outubro batem recorde As importações brasileiras em outubro foram as maiores do ano, atingindo USS$ 5,836 bilhões e média diária de US$ 291,8 milhões. Desde junho, vem havendo uma recuperação das compras externas. Em relação a outubro de 2003, a média diária das importações em outubro de 2004 foi 33,4% maior. Já a média diária das exportações, a segunda maior do ano, registrou aumento de 34,4% em comparação com outubro de 2003. No entanto, o valor das vendas externas, de US$ 8,843 bilhões, é o menor desde junho, cujo resultado continua sendo recorde (US$ 9,328 bilhões). No acumulado dos últimos 12 anos, o superávit comercial atingiu US$ 32,589 bilhões, valor previsto para este ano pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No entanto, as exportações e as importações, nos últimos doze meses, ainda não atingiram a estimativa para este ano, de US$ 94 bilhões e US$ 62 bilhões, respectivamente. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, as vendas externas nos últimos 12 meses somam US$ 91,849 bilhões e as importações, US$ 59,260 bilhões. No acumulado de janeiro a outubro, as exportações totalizam US$ 79,121 bilhões e as importações, US$ 51 bilhões, resultando em superávit de US$ 28,121 bilhões. Veja abaixo a tabela com os números da balança comercial: Números da balança comercial brasileira Exportação (em US$ milhões) Importação (em US$ milhões) Saldo (em US$ milhões) Janeiro 2003 4.805 3.650 1.155 Fevereiro 2003 5.001 3.886 1.115 Março 2003 5.239 3.703 1.536 Abril 2003 5.711 3.988 1.723 Maio 2003 6.372 3.854 2.518 Junho 2003 5.874 3.520 2.354 Julho 2003 6.105 4.049 2.056 Agosto 2003 6.403 3.730 2.673 Setembro 2003 7.280 4.611 2.669 Outubro 2003 7.566 5.025 2.541 Novembro 2003 5.980 4.248 1.732 Dezembro 2003 6.748 3.989 2.759 Janeiro 2004 5.800 4.212 1.588 Fevereiro 2004 5.722 3.740 1.982 Março 2004 7.927 5.325 2.602 Abril 2004 6.590 4.632 1.958 Maio 2004 7.941 4.823 3.118 Junho 2004 9.327 5.517 3.810 Julho 2004 8.992 5.512 3.480 Agosto 2004 9.056 5.623 3.433 Setembro 2004 8.923 5.751 3.172 Outubro 2004 8.843 5.836 3.007