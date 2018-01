Importações maiores não comprometerão balança comercial O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje, em seminário da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), que o crescimento recente das importações brasileiras não deve comprometer o saldo anual da balança comercial. Para Furlan esse crescimento reflete a retomada da demanda interna no País. Durante a palestra, Furlan disse que uma taxa de câmbio de R$ 3,00 é competitiva para as exportações brasileiras e, ao mesmo tempo, não penaliza "o bolso da população brasileira" que paga alto toda vez que há uma desvalorização da moeda. Furlan respondia à uma provocação do secretário-geral da Unctad, embaixador Rubens Ricúpero, que afirmou estar inquieto com a taxa de câmbio chegando hoje à casa dos R$ 2,90. Furlan ainda detalhou à platéia o esforço do governo Lula para ampliar mercado para os produtos brasileiros. Ele citou como exemplo que agora, em setembro, será realizado um evento de promoção da moda praia-verão brasileira, em Moscou. "E aí vocês me perguntam por que fazer um evento desses num país onde o verão é tão curto. Só que quanto mais curto, mais valorizado ele é. Esta é uma forma de agregar valor às nossas exportações", disse.