Importado sai da lista de compras

Sua preocupação no momento é mais restrita: dar atenção aos preços no supermercado. Lá, também riscou os produtos afetados pela variação do câmbio. Já não frequenta a sessão de bebidas e passa longe dos produtos importados. “Os vinhos, uísque e até a cerveja estão muito caros”, comenta.

Na tentativa de manter o padrão de consumo, o cearense faz malabarismos. Compara marcas. Trocou a carne bovina por frango e carne de porco. Se antes a qualidade pesava mais, agora o preço menor é o que decide a compra. Outra dica usada por ele é aproveitar os dias de promoções. “Muitos supermercados fazem promoções em dias diferentes. A gente tem de sair pesquisando”, ensina.