Importadoras de carros pedem cota maior

"Não queremos o fim das cotas. É necessária uma revisão", defendeu o presidente da Abeifa, Marcel Visconde. Segundo ele, ainda não há uma proposta fechada, mas a ideia inicial seria pedir pelo menos o dobro. "Duplicar esse número daria uma oxigenação às marcas e não afetaria em nada nossa participação de mercado (de 3,32% em 2015 até maio)", disse.

O executivo aguarda reunião com o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, para discutir o assunto. "Queremos conversar com ele para ver qual a percepção dele em relação a isso", afirmou. Segundo Visconde, desde que Monteiro assumiu, duas reuniões que estavam agendadas (para abril e para a última terça-feira) foram desmarcadas.