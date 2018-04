Importados: consumidores reavaliam compras A alta do dólar, que encareceu os produtos importados, levou o consumidor a reavaliar a compra desses produtos. Exemplo disso é Neuza Jurça Gresse, consumidora habitual de importados. Ela tem buscado produtos nacionais para substituir o importado que ficou mais caro. "Risquei os franceses brie e camembert e estou dando preferência aos nacionais. Um pedacinho de queijo a R$ 18, não dá," comenta, referindo-se a um produto francês de pouco mais de 100 gramas. "Também não compro mais molhos importados, presunto italiano, na faixa de R$ 75 o quilo, e estou mais seletiva com os vinhos e licores. Regulando estes gastos consigo uma redução de quase 40% no supermercado", diz. A dona de casa Dorothea Saukas, que na semana passada procurava uma mostarda francesa num supermercado perto de sua casa, no Alto de Pinheiros, já se convenceu de que, mais do que nunca, é preciso avaliar muito bem a relação custo-benefício do importado. "A mostarda importada é bem mais cara que a nacional, mas pela sua qualidade e durabilidade, compensa. Mas um vidro de mango chutney inglês, que foi para R$ 20, não compro mais", diz. Com a experiência de ter morado no exterior um ano, ela tem sido também mais criteriosa na compra de vinhos. "Os húngaros são de excelente qualidade e têm preços acessíveis." O engenheiro Geraldo Siqueira aproveita as promoções de vinhos importados para reforçar seu estoque. "Estou de olho nas prateleiras e aguardo oportunidades. Noto que os preços subiram de 30% a 50%, dependendo da bebida", diz. Há poucos dias ele trocou um vinho francês com reajuste de 30% por outro argentino, segundo ele, de qualidade semelhante. "Uísque e conhaque são por conta do meu filho, que compra as bebidas em free shops." Veja no link abaixo como os importadores estão se adequando à nova realidade, com o dólar pressionado e a alta no preço dos produtos.