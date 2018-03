A lista colocada em consulta tem 222 itens que representaram US$ 2,7 bilhões em importações dos Estados Unidos em 2008. Após a análise das sugestões, o governo irá reduzir a quantidade de itens e a lista definitiva deve ser conhecida no inicio de 2010. A previsão é a de que alguns produtos recebam sobretaxa de até 100%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.