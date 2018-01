Imposto de Renda: confira taxa de juros Confira abaixo a taxa de juros utilizada neste mês para pagamento de tributos e contribuições federais relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 1.º de maio do ano passado. Ano Mês Taxa de juros (%) 1999 Maio 18,91 Junho 14,27 Julho 15,58 Agosto 14,01 Setembro 12,52 Outubro 11,14 Novembro 9,75 Dezembro 8,15 2000 Janeiro 6,69 Fevereiro 5,24 Março 3,79 Abril 2,49 Maio 1 Para pagamento da terceira cota de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 1999, ano-base 2000 - vencimento dia 30 -, o contribuinte deverá utilizar a taxa de 2,49%. A mesma taxa será utilizada para correção do primeiro lote do Imposto de Renda 2000, disponível nos bancos autorizados a partir do dia 15.