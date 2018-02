Imposto maior sobre combustíveis será repassado ao consumidor

O aumento de impostos sobre combustíveis será repassado ao consumidor, afirmou a Petrobrás nesta segunda-feira, 19, em nota. Os preços da gasolina e do diesel nas refinarias serão acrescidos dos tributos PIS/Cofins e Cide.

"A Petrobrás informa que em decorrência da decisão do Governo Federal de elevação de tributos sobre a gasolina e diesel, os preços desses derivados nas refinarias serão acrescidos dos valores de PIS/Cofins e CIDE, ficando o preço líquido para a Petrobrás inalterado", informa o documento.

O governo anunciou nesta segunda-feira, 19, a volta da tributação de PIS/Cofins e da Cide sobre os combustíveis. Os tributos estavam zerados desde 2012. Com a medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, serão acrescidos R$ 0,22 sobre o preço do litro da gasolina e de R$ 0,15 sobre o litro do diesel. A medida começará a valer em 1º de fevereiro. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que a arrecadação com a Cide será de R$ 3,6 bilhões e com PIS/Cofins, de R$ 9,6 bilhões em 2015.

O aumento de impostos sobre os combustíveis faz parte do pacote de medidas que têm como objetivo o aumento da arrecadação federal e o ajuste das contas públicas, segundo o governo.